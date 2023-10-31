Пресс-служба «Базеля» не смогла выбрать лучший гол октября. Клуб не забил ни одного мяча

Швейцарский «Базель» не забил ни одного мяча в октябре. Из-за этого пресс-служба клуба сообщила, что не смогла выбрать лучший гол месяца.

«Базель» провёл четыре матча в завершающемся октябре и не набрал ни одного очка. Эта команда проиграла всем своим соперникам с общим счётом 0:10. «Базель» крайне неудачно выступает в текущем чемпионате Швейцарии по футболу. Клуб находится на последнем, 12-м месте в турнирной таблице, набрав лишь пять очков после 11 проведённых матчей. Отрыв «Лозанны Уши», которая располагается на предпоследней позиции, составляет те же пять очков.

«Базель» является 20-кратным чемпионом Швейцарии и 13-кратным обладателем Кубка Швейцарии. В прошлом сезоне клуб дошёл до полуфинала Лиги конференций.