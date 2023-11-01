Сергеев: «Зенит» давно не выигрывал Кубок, все хотим его взять

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями после победы в игре 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:0). Форвард записал на свой счёт победный гол в самой концовке встречи.

«Конечно, заждались уже, нужен кубок. Вышли с первого места, ждём жеребьёвку. Кубок давно не брали, все хотим это сделать, будем работать.

Перед матчем нам сказали, что надо занимать первое место. Самоотдача была на запредельном уровне, надо было выигрывать, поскольку «Балтика» могла нас догнать. Хорошо, что всё закончилось удачно.

Чувствуем, что «Краснодар» уже дрогнул в чемпионате? Честно, у нас впереди «Балтика». Я не видел ни одной игры «Краснодара», с ЦСКА видел только результат. Мы сейчас вторые, надо догонять. Это не самая важная игра, впереди ещё много туров.

Будем настраиваться на победу – а там как сложится. У нас все конкуренты, мы раздражители для всех, на нас по-особенному настраиваются. Для нас все 15 команд РПЛ – конкуренты», – приводит слова Сергеева Metararings.ru.

В последний раз «Зенит» выигрывал Кубок России в 2020 году. Тогда петербуржцы в решающем матче обыграли «Химки» (1:0) благодаря голу нападающего Артёма Дзюбы с пенальти на 84-й минуте.