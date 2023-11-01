Роналдиньо рассказал о совете, который он дал Лионелю Месси в «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны» Роналдиньо высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Я, Деку и весь состав «Барсы» следили за Лео ещё с юношеской команды, мы собирались посмотреть его игры. Мы уже тогда ожидали, что он будет лучшим.

Лео не нужны были советы. Поэтому единственный совет, который я дал ему: «Играй с удовольствием и свободой». Просто держи мяч в ногах, остальное придёт само собой.

Очень приятно видеть, как друзья воплощают в жизнь мечты. Это действительно делает меня счастливым», – приводит слова Роналдиньо The Athletic.

30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси. Этот приз стал для игрока восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский футболист.