Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лечче — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник юношеской сборной России: Мхитарян — очень простой и вежливый человек

Экс-защитник юношеской сборной России: Мхитарян — очень простой и вежливый человек
Комментарии

Воспитанник «Интера» Андреа Пеламатти поделился впечатлениями от совместных тренировок со звёздами «нерадзурри».

«Из звёзд «Интера» удивлял Лаутаро Мартинес. Удивительный игрок — умеет практически всё. С Генрихом Мхитаряном мы говорили по-русски. Очень простой и вежливый человек, это правда», — рассказал Пеламатти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Пеламатти перешел из «Интера» в «Торрес» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 100 тыс. евро.

В нынешнем сезоне Пеламатти сыграл пять матчей, но результативными действиями не отметился.

В октябре 2021 года защитник сыграл два матча за сборную России U18. До этого Пеламатти выступал за молодёжные сборные Италии.

Материалы по теме
Форвард «Интера» Мартинес ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android