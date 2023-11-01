Экс-защитник юношеской сборной России: Мхитарян — очень простой и вежливый человек

Воспитанник «Интера» Андреа Пеламатти поделился впечатлениями от совместных тренировок со звёздами «нерадзурри».

«Из звёзд «Интера» удивлял Лаутаро Мартинес. Удивительный игрок — умеет практически всё. С Генрихом Мхитаряном мы говорили по-русски. Очень простой и вежливый человек, это правда», — рассказал Пеламатти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Пеламатти перешел из «Интера» в «Торрес» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 100 тыс. евро.

В нынешнем сезоне Пеламатти сыграл пять матчей, но результативными действиями не отметился.

В октябре 2021 года защитник сыграл два матча за сборную России U18. До этого Пеламатти выступал за молодёжные сборные Италии.