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Защитник «Зенита» Чистяков назвал справедливым восьмой «Золотой мяч» Месси

Защитник «Зенита» Чистяков назвал справедливым восьмой «Золотой мяч» Месси
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о том, что нападающий «Интер Майами» Леонель Месси выиграл восьмой «Золотой мяч».

«Я считаю полностью справедливым то, что Месси получил «Золотой мяч». Он – лучший игрок на планете Земля. Я его фанат», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

30 октября в парижском театре Шатле прошла церемония вручения «Золотого мяча». Месси обошел в голосовании нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (второе место) и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе (третье место).

В сезоне-2022/2023 сезоне Месси провел 55 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач. 36-летний аргентинец выиграл чемпионат Франции, кубок американской лиги и Чемпионат мира, а также стал лучшим игроком мундиаля.

Месси перешел в «Интер Майами» из ПСЖ в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Месси в 35 млн евро.

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