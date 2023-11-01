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Экс-игрок «Интера» Пеламатти: сборная России — фантастический опыт. Надеюсь, он повторится

Экс-игрок «Интера» Пеламатти: сборная России — фантастический опыт. Надеюсь, он повторится
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Воспитанник системы миланского «Интера» Андреа Пеламатти признался, что без колебаний принял приглашение на товарищеские матчи юношеской сборной России U18 осенью 2021 года.

«Когда сборная России позвала меня, вообще не сомневался. Это был фантастический опыт, и я надеюсь, что он ещё повторится в будущем. Это было бы неплохо», — заявил Пеламатти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Пеламатти перешел из «Интера» в «Торрес» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 100 тыс. евро. В нынешнем сезоне Пеламатти сыграл пять матчей, но результативными действиями не отметился. В октябре 2021 года защитник сыграл два матча за сборную России U18. До этого Пеламатти выступал за молодёжные сборные Италии.

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