Экс-игрок юношеской сборной России Пеламатти: Димарко — вне конкуренции. Я учился у него

Воспитанник системы миланского «Интера», бывший защитник юношеской России Андреа Пеламатти высказался о потенциальной конкуренции в «Интере» с Федерико Димарко из сборной Италии.

«Димарко очень силён во всех аспектах. О конкуренции речи не шло — он вне конкуренции. Мне оставалось только учиться и учиться у него», — заявил Пеламатти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Пеламатти перешёл из «Интера» в «Торрес» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в € 100 тысяч. В нынешнем сезоне Пеламатти сыграл пять матчей, но результативными действиями не отметился. В октябре 2021 года защитник провёл два матча за сборную России U18. До этого Пеламатти выступал за молодёжные сборные Италии.