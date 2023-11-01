Бывший партнёр по «Краснодару» отреагировал на задержание с наркотиками Алексея Бугаева

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что его бывший партнёр по кубанскому клубу, а также экс-футболист «Торпедо», «Локомотива» и сборной России Алексей Бугаев был задержан в Краснодаре по подозрению в сбыте наркотиков.

«Я честно в шоке от этой новости. Мы с ним последний раз общались, наверное, лет восемь назад. У него всё было хорошо, с праздником поздравлял меня в мессенджере. Больше мы с ним не виделись и не связывались.

Были ли у него проблемы с наркотиками во время футбольной карьеры? Я такого не замечал, у него с выпивкой были проблемы. Но такое встречается в футболе. Кроме алкоголя ничего не было. По Алексею я бы не сказал, что как-то связан с наркотиками. Бывает, видишь человека и подмечаешь его пристрастие, здесь близко такого не было. Он парень неплохой, где-то доверчивый.

Возможно, кто-то ему посоветовал подзаработать. Но взрослый человек должен осознавать, что он делает. Грустная история, он знал, к чему это может привести», — приводит слова Деменко Legalbet.

Напомним, ранее сегодня появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 грамм мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.