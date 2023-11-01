Защитник «Зенита» Чистяков: лидерство «Краснодара» в РПЛ совсем не удивило

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу своей команды в матче Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с «Крыльями Советов» (1:0), а также высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

«Чемпионат и кубок – два разных состава. Отсюда и две разные игры. Что отмечу по этой игре: слава богу, сыграли на ноль, наверное, более надежно. Игра понравилась, давно не играл, соскучился по этой усталости. Удивило ли, что «Крылья» бросились в атаку уже с первых минут? Удивило, что «Крылья» бросились в атаку уже с первых минут?

Как оценю свою игру в прошедшем матче? В целом, неплохо. После длительной паузы – почти три месяца я пропустил, если брать именно официальные игры. Для начала – неплохо. Ощущаю ли я готовность продолжать сезон и добиваться своего шанса? Конечно. Всегда готов. Физическую форму набрал на тренировке, сейчас нужно набирать игровую практику. «Зенит» занял первое место в своей группе и вышел в плей-офф Кубка, какие перспективы вижу у команды в турнире? Точно лучше, чем в том году, потому что мы вышли с первого места, а это самое главное. Такая задача стояла, и мы ее выполнили. Дальше уже будем смотреть по жеребьевке.

Скоро «Зенит» встретится с лидером чемпионата – «Краснодаром». Удивило ли меня их текущее положение в турнирной таблице? Совсем не удивило. «Краснодар» – топ команда нашей лиги. Будет интересная игра. Мы сейчас тоже вроде бы неплохой ход набрали. За их игру говорить не буду, игра покажет. Самое главное, нам нужно будет играть в свой футбол. Мы будем играть дома, болельщики будут на нашей стороне. Нам нужно обязательно выигрывать», — приводит слова Чистякова «Спорт день за днём».