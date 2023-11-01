Марцел Личка: кого пригласил бы в «Динамо»? Беллингема!

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал игроков, которых хотел бы пригласить к себе в команду.

«Какого игрока я бы пригласил в «Динамо», будь у меня возможность? Оу… Если брать из актуальных, игрока, который сейчас в ударе, — позвал бы Джуда Беллингема. Если из «Зенита»? Вендела! Из «Спартака»? Соболев очень неприятный игрок для соперников. Но позвал бы Зиньковского — он быстрый и маленький — на фланг его!» — приводит слова Лички «РБ Спорт».

После 13 туров московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. Джуд Беллингем стал игроком мадридского «Реала» минувшим летом. В десяти матчах Ла Лиги сезона-2023/2024 англичанин забил 10 голов и сделал две результативные передачи.