Беллингем стал лучшим молодым игроком года

Полузащитник мадридского «Реала» англичанин Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком года по версии французской газеты France Football.

Футболист провёл прошлый сезон в «Боруссии» Дортмунд, за которую сыграл 42 матча во всех турнирах, где отметился 14 голами и семью результативными передачами. В номинантах на «Золотой мяч» Джуд Беллингем занял 18-е место.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.