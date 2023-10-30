Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем стал лучшим молодым игроком года

Беллингем стал лучшим молодым игроком года
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» англичанин Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком года по версии французской газеты France Football.

Футболист провёл прошлый сезон в «Боруссии» Дортмунд, за которую сыграл 42 матча во всех турнирах, где отметился 14 голами и семью результативными передачами. В номинантах на «Золотой мяч» Джуд Беллингем занял 18-е место.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android