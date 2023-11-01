На стенах дома экс-тренера «Зенита» Виллаша-Боаша написали «предатель»

Дом бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаша‑Боаша в Порту стал объектом акта вандализма. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, данный инцидент произошёл вчера, рано утром во вторник 31 октября. На стенах и воротах дома неизвестные написали «предатель» и «неблагодарный».

Напомним, ранее также появилась информация, что Андре Виллаш-Боаш может стать президентом «Порту» в 2024 году. Специалист уже выдвинул свою кандидатуру на пост главы португальского клуба.

Виллаш-Боаш был наставником «Зенита» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом он выиграл три трофея, в том числе стал чемпионом России в 2015-м. В данный момент Андре Виллаш-Боаш никого не тренирует. Его последним клубом был французский «Марсель». Португальский специалист возглавлял провансальцев в период с 2019 по 2021 год. Помимо вышеперечисленных команд, Андре Виллаш-Боаш также был главным тренером лондонских «Челси» и «Тоттенхэма», китайского «Шанхай СИПГ», «Порту» и «Академики» из Коимбры.