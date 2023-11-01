Экс-тренер Бугаева рассказал, были ли у Алексея проблемы с наркотиками в молодости

Виталий Шевченко, бывший тренер «Торпедо», а также экс-наставник бывшего футболиста сборной России, «Локомотива» и «Краснодара» Алексея Бугаева, задержанного сегодня, 1 ноября, за хранение и сбыт наркотиков, рассказал, были ли у него подобные проблемы в молодости во времена выступлений за «Торпедо».

«Ко мне в команду Бугаев пришел совсем молодым. Он был очень способным, стремился попасть в состав. Даже близко проблем с наркотиками у него не было. Максимум Алексей мог чуть‑чуть нарушить режим — посидеть с девочками в ресторане, выпить немножко. Не знаю, что с ним сейчас произошло. Для меня эта новость — неожиданность», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Напомним, ранее сегодня, 1 ноября, появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 грамм мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.