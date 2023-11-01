Костанца: хотелось бы, чтобы российские команды как можно скорее вернулись в еврокубки

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца хотел бы, чтобы российские клубы как можно скорее получили право играть в европейских турнирах.

«Мне хотелось бы, чтобы российские команды как можно скорее вернулись в еврокубки. Очень жаль, что сейчас нет такой возможности. Думаю, в России хватает клубов, которые могли бы прямо сейчас повторить подвиг «Шерифа». Каково без еврокубков? Плохо, конечно, что российским командам не дают там играть. Но это же не их вина.

Тут уже ничего поделаешь. Конечно, интересно было бы играть в международных соревнованиях — но не скажу, что мне без них скучно. Скверно, что политика влияет на спорт. Ситуация сложная, наверное, не совсем справедливая. Но как мы можем её изменить?» — приводит слова Костанцы Sport24.