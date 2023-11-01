Овчинников: Лантратов не гарантировал себе место в «Локомотиве» на годы вперёд

Экс-голкипер московского «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников высказался о перспективах нынешнего вратаря железнодорожников Ильи Лантратова.

«Станет ли Лантратов основным голкипером «Локо» на долгие годы? Сейчас сложно давать оценку в долгосрочной перспективе. В «Локомотиве» есть и другие вратари хорошего уровня — те же Маринато Гильерме и перспективный Даниил Худяков. Поэтому, думаю, Лантратову приходится бороться за место в составе в ежедневном режиме. Тренерский штаб оценивает их состояние и принимает решение. У «Локомотива» неплохая вратарская бригада. Поэтому вратари и играют определённую роль для команды», — приводит слова Овчинникова «РИА Новости».

В текущем сезоне Лантратов принял участие в 15 матчах «Локомотива» во всех турнирах, в трёх из них сыграв «на ноль». Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.