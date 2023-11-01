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Отец Беллингема: Джуд — хороший ребёнок, который вырос и превратился в настоящего мужчину

Отец Беллингема: Джуд — хороший ребёнок, который вырос и превратился в настоящего мужчину
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Марк Беллингем, отец полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема, прокомментировал получение своим сыном награды лучшему молодому игроку мира.

«Приз лучшему молодому игроку — 2023 достался хорошему ребёнку, который вырос и превратился в настоящего мужчину. Счастлив за тебя, Джуд. Это прекрасный момент для всех его учителей и тренеров, которые помогали и поддерживали его на этом непростом пути», — написал Беллингем-старший в соцсети Х (ранее Twitter).

Беллингем забивает победный гол в ворота «Барселоны» в матче 11-го тура Ла Лиги – 2023/2024:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Джуд Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. В текущем сезоне английский хавбек провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

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