Стала известна причина смерти Бобби Чарльтона

Стала известна причина смерти легенды «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии сэра Бобби Чарльтона, сообщает BBC.

Во время расследования его смерти стало известно, что он жил в доме престарелых The Willows в Натсфорде, который специализируется на уходе за пациентами с деменцией.

Жаклин Девониш, которая является старшим коронером Чешира, пришла к выводу, что смерть сэра Бобби была случайной. На слушаниях сообщили, что он ударился о подоконник и, «возможно, о радиатор» после того, как потерял равновесие, вставая со стула.

После падения Чарльтон прошёл полный осмотр тела, но сотрудники не заметили никаких видимых травм, а также отметили, что его подвижность не пострадала.

Парамедиков в дом престарелых вызвали позже, когда заметили опухоль на спине англичанина. Его отвезли в местную больницу для обследования, а затем перевели в больницу Маклсфилд-Дженерал. Через пять дней после падения сэр Бобби умер.