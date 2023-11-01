Режиссёр фильма о Черенкове рассказал, как «Спартак» помогал во время съёмочного процесса

Николай Акелькин, режиссёр фильма о легенде «Спартака» — полузащитнике Фёдоре Черенкове, рассказал, как московский клуб содействовал съёмочному процессу.

«Мы были заняты творческим процессом, начиная с января этого года. Мы были сосредоточены только на этом. Продюсерский состав контактировал со «Спартаком». Клуб помог в организации, скажем так, сборов наших спортсменов, предоставив свои спортивные сооружения в Москве», — приводит слова Акелькина «ТАСС».

23 мая генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарёв сообщил на пресс-конференции, что организация приступила к созданию художественного фильма о Черенкове. 26 октября завершился съёмочный процесс фильма.

Фёдор Черенков — рекордсмен по количеству проведённых матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провёл 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.