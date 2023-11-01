«Локомотив» разгромил «Рубин» и обеспечил себе первое место в группе В Пути РПЛ

Завершилась встреча 6-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной из Сочи. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:0.
Уже на девятой минуте матча полузащитник железнодорожников Наир Тикнизян открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Дмитрия Рыбчинского. В середине первого тайма Антон Миранчук увеличил преимущество «Локомотива». Ему ассистировал Тикнизян. На 37-й минуте нападающий хозяев Владислав Сарвели установил окончательный счёт встречи. Голевая передача в активе Миранчука.
Благодаря этой победе железнодорожники обеспечили себе первое место в группе В Пути РПЛ. «Рубин» выбыл из Кубка России.
- 1 ноября 2023
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