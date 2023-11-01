Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Удинезе — Кальяри. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Рубин» 3:0, результат матча Кубка России, 1 ноября 2023 года

«Локомотив» разгромил «Рубин» и обеспечил себе первое место в группе В Пути РПЛ
Комментарии

Завершилась встреча 6-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной из Сочи. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:0.

Уже на девятой минуте матча полузащитник железнодорожников Наир Тикнизян открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Дмитрия Рыбчинского. В середине первого тайма Антон Миранчук увеличил преимущество «Локомотива». Ему ассистировал Тикнизян. На 37-й минуте нападающий хозяев Владислав Сарвели установил окончательный счёт встречи. Голевая передача в активе Миранчука.

Благодаря этой победе железнодорожники обеспечили себе первое место в группе В Пути РПЛ. «Рубин» выбыл из Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа B
01 ноября 2023, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Тикнизян – 9'     2:0 Миранчук – 26'     3:0 Сарвели – 37'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android