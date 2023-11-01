Экс-судья Лапочкин: с Сёминым мне было проще всего. Он говорит всё, что думает о тебе

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Лапочкин высказался о взаимоотношениях с экс-наставником «Локомотива» Юрием Сёминым.

«Больше всего матчей у меня было с Юрием Палычем – мне такие люди импонируют. Он без камня за пазухой. Всё, что думает – и по матушке, и по папеньке – говорит на чистом русском языке. Абсолютно понятно и с непревзойдённой интонацией.

Для меня это намного лучше, чем тренер, который ничего не говорит по ходу матча, зато потом выдаёт в интервью. А Палыч – настоящий. Ему всё равно – дисквалифицируют его или нет. Наверное, поэтому он добивался результата – футболисты верили ему, понимали, что он честен.

На бровке, конечно, с Юрием Палычем тяжело. Даже если его не слышно, жестикуляция видна из космоса», — приводит слова Лапочкина Sports.ru.