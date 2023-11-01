«Брентфорд» оценивает Айвана Тони в € 105 млн

Руководство «Брентфорда» обозначило ценник за своего нападающего Айвана Тони, сообщает Sky Sports.

По информации источника, на фоне интереса к форварду со стороны «Челси» и «Арсенала» боссы «пчёл» приняли решение, что клуб не расстанется с Тони меньше чем за € 105 млн. При этом «Брентфорд» не хочет отпускать своего главного бомбардира до окончания сезона.

Напомним, в мае текущего года Тони был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января.

В сезоне-2022/2023 Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Тони со стороны лондонского «Челси».