Лапочкин: Слуцкий всегда искал подход. Как-то раз прошёлся по мне по рации ассистента

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Лапочкин высказался о взаимоотношениях с экс-наставником ЦСКА Леонидом Слуцким.

«С кем из тренеров было особенно сложно работать? С Леонидом Викторовичем Слуцким всегда приходилось непросто. 2011-й у меня был первым в РПЛ, и он тогда сказал: «Лапочкин – самый слабый судья лиги». Даже мне было сложно с ним не согласиться, но зачем это публично говорить? В первый год работы.

Хотя, если серьёзно, первый год в РПЛ у меня был прям хорошим. Но Слуцкий считал иначе. И в прессе мог поджечь, мы какое-то время с ним вообще не здоровались. Но, кстати, недавно встретились в аэропорту Петербурга – пообщались.

Слуцкий – неординарный, конечно. Всегда искал подход. Помню, в каком-то матче ЦСКА он подошёл к резервному и в рацию прошёлся по мне. Я даже не понял, что это, ошалел: «Кто это сказал?». Понимаю, что это не голос моего ассистента. Мне отвечают: «Это Слуцкий». – «А, привет ему передавайте».

То есть представляете, насколько человек соображает? У меня это единственный случай в карьере такой. Человек понял – зачем орать, если можно подойти и сказать в микрофон», — приводит слова Лапочкина Sports.ru.