Лапочкин: Моуринью поприветствовал меня по имени, когда обслуживали матч «МЮ» в 2017 году

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Лапочкин рассказал о методах взаимодействия с судьями португальского специалиста Жозе Моуринью, ныне тренирующего «Рому».

«Про Жозе есть интересная история. Я был в бригаде Сергея Карасёва на полуфинале Лиги Европы в 2017 году, когда «Сельта» играла с «Манчестер Юнайтед», который тогда тренировал Моуринью. Главным арбитром был Серёжа, а я – за воротами.

Так вот. Вышли на разминку – стояли тянулись. Подошёл Моуринью – и с каждым поздоровался по имени. Понятно, что он знал Карасёва, но кто такой Лапочкин – уверен, понятия не имел. Или кто такой Игорь Демешко, который работал резервным на том матче. Но человек так готовился к игре, что подошёл и с каждым лично поздоровался по имени.

Причём ты головой-то понимаешь, что он знать не знает, кто ты такой вообще, но было всё равно приятно. И нашим тренерам тоже иногда советую действовать поумнее», — приводит слова Лапочкина Sports.ru.