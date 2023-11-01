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«Какие два касания?» Соболев накричал на арбитра после отмены гола

«Какие два касания?» Соболев накричал на арбитра после отмены гола
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В эти минуты в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Спартак» и «Краснодар». Игра группы D проходит на «Открытие Банк Арене» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов (Саранск). Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 84-й минуте матча форвард московской команды Александр Соболев сравнял счёт с пенальти — 3:3. Но гол отменили. Соболев умудрился при исполнении удара сделать два касания — мяч чиркнул по левой опорной ноге, а удар уже с правой пошёл за пределами правил. После этого нападающий накричал на арбитра и получил жёлтую карточку за это.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 12 очков и располагается на первом месте группы D. «Краснодар» после аналогичного количества игр набрал восемь очков и занимает третье место в таблице.

Fonbet Кубок России . Группа D
01 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кокшаров – 3'     1:1 Соболев – 8'     2:1 Умяров – 45+1'     2:2 Кокшаров – 61'     2:3 Денисов – 74'    
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