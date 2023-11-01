Ивич: «Краснодар» очень много путешествует, я очень рад, что у нас нет травм

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что команда очень много путешествует и при этом у «быков» нет травмированных.

«Мы пытаемся работать над ситуциями, из которой мы забили голы. Мы анализируем соперника, соперник анализирует нас, мы готовим тактику для победы. Я могу сказать, что игроки выполнили большинство из того, что мы от них требовали.

Я ребят поздравляю, потому что мы очень много путешествуем. Из Краснодара мы едем на автобусе, потом летим. Если все эти часы сложить, мы получим ещё дополнительную игру по времени. Я очень рад, что у нас нет никаких мышечных травм. Команды, которые к нам летят, плачут перед этими путешествиями, потому что понимают, как это тяжело. Тот же Кокшаров отыграл в воскресенье за вторую команду, потом поехал с нами сюда и впервые отыграл весь матч за первую команду и забил два гола. Очень тяжёло готовить команду в такой ситуации», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.