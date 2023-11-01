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Зарема Салихова: попади Мелёшин к Осинькину, то давно бы участвовал в гонке бомбардиров

Зарема Салихова: попади Мелёшин к Осинькину, то давно бы участвовал в гонке бомбардиров
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила текущее положение в московской команде нападающего Павла Мелёшина.

«Уже три трансферных окна прошло у «Лукойла», а спортивный директор до сих пор не придумал, куда отдать в аренду Мелёшина. Жаль парня, ему важна игровая практика.

Попади этот игрок к Осинькину, то давно бы участвовал в гонке бомбардиров», – приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне 19-летний форвард провёл за красно-белых семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

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