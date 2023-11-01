Зиньковский: от матча с «Локо» зависит судьба Абаскаля? Каждый матч в РПЛ и так решающий

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский порассуждал о предстоящем матче своей команды в чемпионате России.

«Нестабильность команды? Сегодня была ротация, играли футболисты, которые меньше получали времени. У «Краснодара» так же. Бывает такое. К «Локомотиву» пару дней будем готовиться и должны показать другую игру

Сегодня Классен играл пятым крайним в линии. Почему нет? На тренировках он тоже играл на этой позиции. Нормально сыграл.

От матча с «Локо» зависит судьба тренера? Спокойно же общались (улыбается). Мы спокойно готовимся к игре. Это же не мы публикуем эти новости про тренерский штаб. Каждый матч и так решающий в чемпионате, потому что мы много потеряли очков», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 5 ноября. Начало игры – в 19:30 мск.