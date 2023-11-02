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Зиньковский: разговоры о Соболеве и Джикии создаются извне. Атмосфера нормальная

Зиньковский: разговоры о Соболеве и Джикии создаются извне. Атмосфера нормальная
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о текущей атмосфере в московской команде.

«Соболь играет почти каждую игру. Любого могут поменять. Джикия уже две недели занимается своим ребром отдельно. Он с нами в команде, поддерживает нас. Капитан! Он не в напряжении. Это создаётся извне. Сейчас нормальная атмосфера. Вот пару месяцев назад была такая… Шли какие-то новости. Переломить это помогла работа. Тимбилдинг был: рыбалка, картинг, ресторан, ещё что-то. Это была инициатива тренерского штаба», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 20 очков после 13 туров.

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