Отец Кокшарова: после дубля Александра «Спартаку» Ивич получает ещё одного игрока в обойму

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, высказался о дубле своего сына в матче 6-го тура Фонбет Кубка России по футболу с московским «Спартаком» (3:2).

«Александр старается, и это награда за его старания. Очень приятно, что тренер доверяет ему, несмотря ни на что. Дубль придаст ему уверенности в дальнейшем. Он всегда с большим желанием выходит на поле и хочет доказать, чтобы играть в составе.

Ивич теперь получает ещё одного игрока в обойму, на которого можно надеяться. Больше игрового времени? Главное, чтобы он продолжал в том же духе. Одна игра не показатель, нужно подтверждать своё умение, и времени на поле прибавится тоже», – приводит слова Кокшарова-старшего Metaratings.ru.