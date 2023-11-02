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«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» и прошёл в 1/4 финала Кубка лиги

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» и прошёл в 1/4 финала Кубка лиги
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Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 31-й минуте игры, когда нидерландский нападающий Коди Гакпо вывел мерсисайдцев вперёд. На 64-й минуте полузащитник «Борнмута» Джастин Клюйверт сравнял счёт. Спустя шесть минут уругвайский форвард Дарвин Нуньес забил решающий мяч с передачи Трента Александер-Арнольда и установил окончательный счёт встречи.

По статистике ударов в створ ворот ливерпульцы превзошли соперника — 7:6. «Борнмут» получил больше жёлтых карточек в сравнении с мерсисайдцами — 2:1.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Кубка лиги. «Борнмут» выбыл из турнира.

Англия - Кубок лиги . 1/8 финала
01 ноября 2023, среда. 22:45 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Гакпо – 31'     1:1 Клюйверт – 64'     1:2 Нуньес – 70'    
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