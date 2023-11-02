Лапочкин: антиспартаковский заговор? Судьи ржут над этим. На поле все выходят выживать

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Лапочкин высказался о возможном судейском заговоре против московского «Спартака».

«Антиспартаковский заговор? Все судьи ржут с этого, не более того. Ну какой антиспартаковский, антизенитовский или антикраснодарский заговор? На футбольное поле все выходят выживать. Лично ты выходишь, чтобы отсудить игру и чтобы, дай бог, получить следующее назначение. Какой тут заговор? Кому это надо и – главное – ради чего?

Бывает перебор ошибок против одной команды, но такую серию можно найти у любого клуба. И опять-таки надо понимать, что всех, к сожалению, интересует не воронежский «Факел», а топ-клубы. И ошибки в матчах с ними, даже если они не такие уж и ошибки на самом деле, гораздо шумнее.

Если взять все неверные решения против второй восьмёрки, то топ-клубы нервно закурят в сторонке», — приводит слова Лапочкина Sports.ru.