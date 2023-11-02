«Бетис» и «Хетафе» забили по 12 голов за матч в первом раунде Кубка Испании

В Кубке Испании проходят матчи первого раунда, в котором в борьбу вступили сразу 16 клубов Примеры. На этой стадии участвует также ряд команд из низших лиг.
Так, «Хетафе» в первом раунде сыграл с клубом шестого по уровню дивизиона «Тардьента». Матч проходил в городе Уэска, и клуб Примеры одержал победу со счётом 12:0. Хет-триком в составе «Хетафе» отметился хавбек Оскар Родригес. Дубли сделали Мэйсон Гринвуд и Борха Майораль. Ещё пять футболистов забили по одному мячу.
«Бетис» также играл с клубом шестого по уровню дивизиона «Эрнан Кортес». Матч проходил в городе Альмендралехо, и команда из Примеры выиграла со счётом 12:1. Нападающий Виллиан Жозе забил четыре мяча, Родри Санчес сделал хет-трик, а Абде Эззалзули оформил дубль. Ещё три игрока забили по одному голу.
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