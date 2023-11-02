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«Бетис» и «Хетафе» забили по 12 голов за матч в первом раунде Кубка Испании

«Бетис» и «Хетафе» забили по 12 голов за матч в первом раунде Кубка Испании
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В Кубке Испании проходят матчи первого раунда, в котором в борьбу вступили сразу 16 клубов Примеры. На этой стадии участвует также ряд команд из низших лиг.

Так, «Хетафе» в первом раунде сыграл с клубом шестого по уровню дивизиона «Тардьента». Матч проходил в городе Уэска, и клуб Примеры одержал победу со счётом 12:0. Хет-триком в составе «Хетафе» отметился хавбек Оскар Родригес. Дубли сделали Мэйсон Гринвуд и Борха Майораль. Ещё пять футболистов забили по одному мячу.

Кубок Испании . 1-й раунд
01 ноября 2023, среда. 20:30 МСК
Тардьента
Окончен
0 : 12
Хетафе
Хетафе
0:1     0:2     0:3 Лосано – 30'     0:4     0:5 Родригес – 35'     0:6     0:7 Родригес – 56'     0:8 Родригес – 63'     0:9 Дуарте – 68'     0:10 Латаса – 73'     0:11 Майораль – 78'     0:12 Майораль – 85'    

«Бетис» также играл с клубом шестого по уровню дивизиона «Эрнан Кортес». Матч проходил в городе Альмендралехо, и команда из Примеры выиграла со счётом 12:1. Нападающий Виллиан Жозе забил четыре мяча, Родри Санчес сделал хет-трик, а Абде Эззалзули оформил дубль. Ещё три игрока забили по одному голу.

Кубок Испании . 1-й раунд
01 ноября 2023, среда. 22:30 МСК
Эрнан Кортес
Окончен
1 : 12
Бетис
Севилья
0:1 Санчес – 4'     0:2 Жозе – 6'     0:3 Энрике – 9'     0:4 Абде – 16'     0:5 Санчес – 20'     0:6 Жозе – 33'     0:7 Санчес – 37'     0:8 Жозе – 40'     0:9 Жозе – 43'     0:10 Абде – 50'     1:10     1:11 Рока – 86'     1:12 Диао – 90'    
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