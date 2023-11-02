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Погба занял второе место в рейтинге худших трансферов «МЮ» в истории по версии FourFourTwo

Погба занял второе место в рейтинге худших трансферов «МЮ» в истории по версии FourFourTwo
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Авторитетное издание FourFourTwo опубликовало рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед».
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Бебе в 2010 году.

2. Поль Погба в 2016 году.

3. Эрик Джемба-Джемба в 2003 году.

4. Ральф Милн в 1988 году.

5. Донни ван де Бек в 2020 году.

6. Алексис Санчес в 2018 году.

7. Гарри Магуайр в 2019 году.

8. Массимо Таиби в 1999 году.

9. Джейдон Санчо в 2021 году.

10. Анхель Ди Мария в 2014 году.

В рейтинге есть экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич, который занял 21-е место.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков. Также команда вылетела из Кубка лиги, разгромно уступив «Ньюкаслу».

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