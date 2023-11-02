Футболистка сборной Англии получила серьёзную травму головы в матче с Бельгией

Защитница сборной Англии Алекс Гринвуд пройдёт тщательное медицинское обследование в своём клубе «Манчестер Сити» после травмы головы, полученной ей в матче Лиги наций с Бельгией (2:3), сообщает Reuters.

По ходу игры она столкнулась головами с нападающей соперниц Яссиной Блом. Гринвуд лежала на поле 12 минут, пока ей оказывали первую помощь, после чего унесли на носилках. Блом продолжила встречу с повязкой на голове.

«Алекс Гринвуд вернётся в Футбольную академию «Сити» для дальнейшего медицинского обследования после того, как получила травму головы во время игры за сборную. Мы можем подтвердить, что за ней тщательно наблюдают, она в сознании и здорова и побывает дома перед осмотром нашей медицинской командой», — говорится в заявлении клуба.

После игры с Бельгией наставница сборной Англии Сарина Вигман говорила, что Гринвуд получила сотрясение мозга.