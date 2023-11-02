Каземиро получил травму в матче с «Ньюкаслом» и пропустит игру с «Фулхэмом»

На официальном сайте клуба вышла информация о том, почему бразильский опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро был заменён в перерыве матча Кубка лиги с «Ньюкаслом». Главный тренер команды Эрик тен Хаг рассказал о случившемся инциденте и о состоянии игрока.
«Прямо перед перерывом он получил травму, потому мы его и заменили. Мы должны подождать сутки, чтобы сделать окончательный вывод о его состоянии, но, думаю, что в субботнем матче с «Фулхэмом» мы его не увидим», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Кубковый матч закончился победой «Ньюкасла» со счётом 3:0. Голами отличились Мигель Альмирон, Льюис Холл и Джо Уиллок.
Этот матч стал повторение прошлогоднего финала турнира, где сильнее оказалась команда из Манчестера.
- 2 ноября 2023
-
06:27
-
06:14
-
05:56
-
05:40
-
05:20
-
04:57
-
04:22
-
04:09
-
03:59
-
03:42
-
03:22
-
03:22
-
03:03
-
02:58
-
02:40
-
02:17
-
02:01
-
01:49
-
01:36
-
01:25
-
01:18
-
00:59
-
00:56
-
00:46
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:29
-
00:29
-
00:23
-
00:21
-
00:18
-
00:15
-
00:14