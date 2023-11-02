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Каземиро получил травму в матче с «Ньюкаслом» и пропустит игру с «Фулхэмом»

Каземиро получил травму в матче с «Ньюкаслом» и пропустит игру с «Фулхэмом»
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На официальном сайте клуба вышла информация о том, почему бразильский опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро был заменён в перерыве матча Кубка лиги с «Ньюкаслом». Главный тренер команды Эрик тен Хаг рассказал о случившемся инциденте и о состоянии игрока.

«Прямо перед перерывом он получил травму, потому мы его и заменили. Мы должны подождать сутки, чтобы сделать окончательный вывод о его состоянии, но, думаю, что в субботнем матче с «Фулхэмом» мы его не увидим», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Кубковый матч закончился победой «Ньюкасла» со счётом 3:0. Голами отличились Мигель Альмирон, Льюис Холл и Джо Уиллок.

Этот матч стал повторение прошлогоднего финала турнира, где сильнее оказалась команда из Манчестера.

Англия - Кубок лиги . 1/8 финала
01 ноября 2023, среда. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Альмирон – 28'     0:2 Холл – 36'     0:3 Уиллок – 60'    
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