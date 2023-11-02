В матче с «Ньюкаслом» у «МЮ» было больше капитанов, чем ударов в створ

Сразу три футболиста «Манчестер Юнайтед» носили капитанскую повязку в домашнем матче 1/8 финала Кубка лиги с «Ньюкасл Юнайтед», закончившемся победой гостей со счётом 3:0, сообщает The Sporting News.

Начинал игру в качестве капитана полузащитник Каземиро, который был заменён в перерыве. Во втором тайме его функции на себя взял защитник Виктор Линделёф. Однако швед передал повязку португальскому хавбеку Бруну Фернандешу, когда тот вышел на поле на 65-й минуте. При этом всего за матч «МЮ» нанёс два удара в створ ворот голкипера «Ньюкасла» Мартина Дубравки.

«Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок лиги в прошлом сезоне, но вылетел из турнира после этого поражения. «Ньюкасл» в 1/4 финала сыграет в гостях с «Челси».