Бородюк: главное, чтобы сами игроки «Краснодара» понимали, где они находятся

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Александр Бородюк рассказал, кто может прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.

«На данный момент достаточно хорошо выглядит «Краснодар». Пожелаю ему успешно пройти этот сезон, потому что у них для этого всё есть. Главное, чтобы сами игроки понимали, где они находятся.

Неплохо выглядят «Крылья Советов», но им может не хватить менталитета победителя, который есть у «Зенита», — рассказал Бородюк в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» становится чемпионом России последние пять лет (с 2018 по 2023 год). Последним чемпионом до питерской команды становился московский «Локомотив» (сезон-2017/2018).

После 13 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место с 26 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (28 очков).