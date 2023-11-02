Лапочкин: Кукуляк — фитнес-маньяк, Кукуян — мастер по разруливанию, Казарцев — дотошный

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Лапочкин высказался о судьях, работающих на данный момент на матчах чемпионата России.

«Кто из судей главный фанат физподготовки? Лёша Сухой и Женя Кукуляк – просто фитнес-маньяки. Готовы тренироваться в любой момент. Недавно встретил Женю перед одним из матчей РПЛ. Он попросил повара, чтобы ему сделали яичницу без желтка. Только белок – плюс помидорка и кусочек травки. Не знаю, как это можно есть.

А в тот день Женя работал просто на VAR – сидел за монитором. Но сказал мне: «Я должен всегда следить за собой». Мегапрофессионал.

Самый дотошный в правилах? Все знают – это Вася Казарцев. Он знает правила вплоть до запятой. Начнёшь с ним обсуждать какой-то момент, а он: «Откройте 73-ю страницу, четвёртая строчка сверху – там всё написано».

И он всегда такой был – мы с ним знакомы лет 20. Это удивительно, но многим судьям не хватает такой въедливости. Конечно, они знают правила, сдают их несколько раз в год, но нет такого, чтобы читали их в обычный день. Как Библию. Вася в этом плане исключение.

Кто лучше всех управляет игроками? Если с ходу, на ум приходят две фамилии – Алексей Еськов и Павел Кукуян. Это прям мастера спорта международного класса по разруливанию.

Они оба играли, оба очень глубоко чувствуют футбол, понимают психологию игроков. У Паши это ещё накладывается на его непревзойдённый южный колорит вперемешку с очень доходчивыми фразами. Я бы даже не назвал это чувством юмора. Это он такой и есть», — приводит слова Лапочкина Sports.ru.