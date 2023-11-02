Экс-арбитр Лапочкин назвал самого перспективного российского судью

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин рассказал, кто, по его мнению, является самым перспективным российским судьёй на данный момент.

«Кого могу назвать восходящей звездой лиги? В моём понимании безоговорочный фаворит – Рома Сафьян. Это молодой арбитр из Москвы.

Ему дали московское дерби на вторую или третью игру в РПЛ. Да, там были вмешательства VAR, но в сложных эпизодах. У Сафьяна спокойная манера судейства, он сам играл в футбол на профессиональном уровне, всё прекрасно понимает. Кто-то сравнивает его с Алексеем Николаевым – может быть, чём-то и похожи. Но для меня он идёт своей дорогой. Мне кажется, он достигнет больших высот. Хочется, чтобы он хоть на чуть-чуть приблизился к карьере Сергея Карасёва», — приводит слова Лапочкина Sports.ru.

Сафьян дебютировал в качестве арбитра на матчах Российской Премьер-Лиги в апреле этого года. На данный момент ему 32 года.