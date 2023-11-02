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Экс-арбитр Лапочкин назвал самого перспективного российского судью

Экс-арбитр Лапочкин назвал самого перспективного российского судью
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Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин рассказал, кто, по его мнению, является самым перспективным российским судьёй на данный момент.

«Кого могу назвать восходящей звездой лиги? В моём понимании безоговорочный фаворит – Рома Сафьян. Это молодой арбитр из Москвы.

Ему дали московское дерби на вторую или третью игру в РПЛ. Да, там были вмешательства VAR, но в сложных эпизодах. У Сафьяна спокойная манера судейства, он сам играл в футбол на профессиональном уровне, всё прекрасно понимает. Кто-то сравнивает его с Алексеем Николаевым – может быть, чём-то и похожи. Но для меня он идёт своей дорогой. Мне кажется, он достигнет больших высот. Хочется, чтобы он хоть на чуть-чуть приблизился к карьере Сергея Карасёва», — приводит слова Лапочкина Sports.ru.

Сафьян дебютировал в качестве арбитра на матчах Российской Премьер-Лиги в апреле этого года. На данный момент ему 32 года.

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