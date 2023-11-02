Бородюк: околофутбольные специалисты могут задурить мозги своими технологиями

Известный тренер Александр Бородюк поделился наблюдениями о современном российском футболе.

«Если видишь интересные моменты, где можешь взять что-то новое, то подчёркиваешь для себя. Хотя великие люди говорили: «Самое главное и сложное — научить футболистов играть в простой футбол».

Сейчас в футбол пришло много околофутбольных специалистов, которые могут задурить мозги своими новыми технологиями и идеями. Но я вот посмотрел матч «Оренбург» — «Факел»: у «Оренбурга» 68% владения мячом, у «Факела» — 32, вся статистика на стороне «Оренбурга», однако — 2:1 в пользу «Факела». В футболе самое главное — исполнительское мастерство футболистов и их игровое мышление. Есть одна история, связанная с аналитиками. Перед игрой с Англией в отборе на Евро-2008 аналитик сказал, что Зырянов по компьютерным показателям выглядит не очень. Гус у меня спросил: «Как тебе Зырянов?» Говорю: в порядке. Гус — того же мнения. Мы поставили Зырянова против Англии — и он был одним из лучших в матче! Аналитики в футболе нужны, но для тренера самое главное — что он видит своими глазами.

Один великий тренер говорил: «Этот футболист умеет всё: бежит быстро, прыгает высоко, хорошо работает с мячом. Но есть один недостаток — он не умеет играть в футбол». То есть в футболе очень важно игровое мышление. На все эти вещи я стараюсь обращать внимание», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.