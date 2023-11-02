Джеймс Мэддисон рассказал, как Постекоглу убедил его перейти в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон рассказал, что его убедило перейти в стан «шпор» прошлым летом.

«Мы с Постекоглу долго говорили о том, как бы я вписался в его концепцию футбола, но в конце концов он сказал: «Эй, независимо от того, какое ты примешь решение, вы все увидите абсолютно новый «Тоттенхэм» в предстоящем сезоне». Меня подкупила та уверенность, с которой он это сказал!» — приводит слова Мэддисона журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Мэддисон перешёл в «Тоттенхэм» из «Лестера» в минувшее трансферное окно за € 46,3 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее о работе под руководством Постекоглу высказался ещё один футболист «Тоттенхэма» — Деян Кулушевски.