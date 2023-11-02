Шавло высказался о возможной аренде Мелёшина из «Спартака» зимой

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло высказался о возможном уходе в аренду нападающего красно-белых Павла Мелёшина предстоящей зимой.

«Матчи с «Локомотивом» и «Ростовом» проявят ситуацию. Это будут другие игры. Будет играть сильнейший состав. Тренеру надо давать больше возможностей — вышел Мелёшин с «Краснодаром», у него есть моменты. Парень мобильный, к сожалению, не смог забить, но ему надо дать шанс, чтобы он играл. Надо смелее подходить и давать футболистам играть.

Аренда Мелёшина? Зорин полгода просидел в запасе, но пошёл в белорусскую лигу. Не знаю, даст ли это ему возможность повысить мастерство. Но про Мелёшина не знаю. Мы не должны оставаться с одним нападающим. Он для этого и есть, чтобы сменять. Не надо пока спешить. Но, если тренер его «похоронил» и надо отдавать в аренду, это одна ситуация. Если на него рассчитывают, то он как замена Соболеву или второй нападающий. Спешить не надо, надо всё обдумать», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне 19-летний форвард провёл за красно-белых семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.