Бородюк: может быть, Аршавину нужно было ответить депутату на «ты»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк вспомнил конфликт на Евро-2012 между депутатом Антоном Беляковым и футболистом Андреем Аршавиным.

«Пошла шумиха от депутата, который повёл себя абсолютно неправильно. Очень плохо сработала охрана — как он вообще прошёл к футболистам? После игры есть определённые эмоции, а он начал выяснять отношения с каждым футболистом.

Аршавин просто уважительно обратился к нему на «Вы». Может, в той ситуации надо было говорить на «ты». Думаю, Андрей стал более опытным. Есть много людей, которые провоцируют. Когда я работал в «Торпедо», несколько человек постоянно провоцировали меня. Но я их не знаю, они никак не влияют на мою жизнь», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.