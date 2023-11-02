Бородюк: тёща удивлялась, сколько в Германии сортов колбасы

Олимпийский чемпион 1988 года, бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Александр Бородюк вспомнил первые впечатления от Германии, куда уехал играть в 1989 году. Напомним, за пределами постсоветского пространства Бородюк успел поиграть за «Шальке», «Ганновер» и «Фрайбург»

«Для меня это не было другим миром. Вот когда ко мне приезжала тёща Александра Семёновна и видела, сколько там сортов колбасы, если кто помнит прилавки в СССР в 1989 году, — удивлялась. А моя мама сказала, что вообще никогда к немцам не приедет (смеётся). Мне же просто хотелось играть в футбол. Приезжая туда, я прекрасно понимал, что однажды вернусь домой. Для меня это было просто работой», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.