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«Арсенал» проявляет интерес к форварду «Лейпцига» Шешко

«Арсенал» проявляет интерес к форварду «Лейпцига» Шешко
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Руководство «Арсенала» заинтересовано в приобретении словенского нападающего «Лейпцига» Беньямина Шешко. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «канониры» могут попытаться подписать 20-летнего футболиста уже в январское трансферное окно. Отмечается, что на молодого нападающего, помимо «Арсенала», претендует ряд европейских топ-клубов.

Шешко выступает за «Лейпциг» с лета этого года. В текущем сезоне словенский форвард провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к нападающему «Брентфорда» Айвану Тони.

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