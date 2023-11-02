Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торино — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин — о пенальти Соболева: несчастный случай. Александр и сам такого не ожидал

Гладилин — о пенальти Соболева: несчастный случай. Александр и сам такого не ожидал
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался об отменённом голе нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3).

«Что это было? Несчастный случай. Соболев сам этого не ожидал. Нога поехала, и он немного подбил мяч. И мяч чуть-чуть изменил направление. А вратарь среагировал на движение, которое должно было быть без учёта рикошета. Судья полностью прав. Это технический брак футболиста», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, на 84-й минуте матча Кубка России с «Краснодаром» (2:3) форвард московской команды Александр Соболев сравнял счёт с пенальти. Но гол отменили. Соболев умудрился при исполнении удара сделать два касания — мяч чиркнул по левой, опорной ноге, а удар уже с правой пошёл за пределами правил. После этого нападающий накричал на арбитра и получил за это жёлтую карточку.

Материалы по теме
Гладилин: Ивич как тренер на порядок сильнее Абаскаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android