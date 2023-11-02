Гладилин — о пенальти Соболева: несчастный случай. Александр и сам такого не ожидал

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался об отменённом голе нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3).

«Что это было? Несчастный случай. Соболев сам этого не ожидал. Нога поехала, и он немного подбил мяч. И мяч чуть-чуть изменил направление. А вратарь среагировал на движение, которое должно было быть без учёта рикошета. Судья полностью прав. Это технический брак футболиста», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, на 84-й минуте матча Кубка России с «Краснодаром» (2:3) форвард московской команды Александр Соболев сравнял счёт с пенальти. Но гол отменили. Соболев умудрился при исполнении удара сделать два касания — мяч чиркнул по левой, опорной ноге, а удар уже с правой пошёл за пределами правил. После этого нападающий накричал на арбитра и получил за это жёлтую карточку.