Барриос: в начале сезона вкатываться было непросто. Сейчас всё в порядке

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о подготовке к матчу РПЛ с «Балтикой» и о своём физическом состоянии.

«Мы близки к тому, чтобы вернуться на первое место в чемпионате, поэтому обязательно нужно побеждать «Балтику». Знаем, что она очень опасна дома. Но мы едем к ней в гости за победой. Постараемся показать свой лучший футбол, чтобы вернуться в Петербург с тремя очками. Сделаем всё, чтобы та игра, которую обычно «Балтика» показывает на своём поле, не помешала нам победить.

Как я себя чувствую, учитывая то, что проводим по две игры за неделю? В начале сезона непросто было вкатываться. Сейчас всё в порядке. Для этого и существует подготовка и наши тренеры, которые следят, чтобы мы качественно восстанавливались и набирали силы. В общем, всё в порядке, надо лишь не забывать ответственно подходить к восстановлению», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».

Матч «Балтики» и «Зенита» состоится в субботу, 4 ноября. Начало игры в 19:00 мск. На данный момент подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» — два балла. В текущем сезоне Барриос провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.