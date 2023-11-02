Бородюк: сборной России нужно заканчивать эксперименты с составами

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился наблюдениями о мотивации игроков национальной команды в условиях отстранения.

«Эта мотивация может быть только на словах. Говорить можно многое. Я же видел, как некоторые футболисты после ничьей с Кенией рассказывали, что всё хорошо. Они не совсем понимают, что им даётся уникальный шанс проявить себя. Такого шанса в будущем может и не быть.

Моё мнение таково: в будущем нужно заканчивать эксперименты с составами. Национальная сборная должна быть сегодня и сейчас, играть на результат. Понятно, что пока мы не участвуем в официальных матчах, минимальные эксперименты возможны — но не в каждой игре. Нужен результат для болельщиков. Надеюсь, тренерский штаб уже определился с костяком команды на будущие матчи», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.