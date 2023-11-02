Защитник «Рубина» Сорокин раскрыл причины конфликта с «Краснодаром»

Футболист казанского «Рубина» Егор Сорокин рассказал, что покинул «Краснодар» из-за разногласий по поводу контракта.

«Разногласия были по старому контракту. Меня попросили пойти на определённые финансовые уступки, но я по определённым причинам не пошёл на них. Контракт был подписан, я добросовестно выполнял свою работу. Они просили о снижении, и я не понимал — мне что, надо меньше тренироваться или как? Для меня эта ситуация была неприемлемой. В дальнейшем, понятное дело, клубу это не понравилось, и если говорить своими словами, меня просто выжили. Никак мы не расстались, знаете, вообще никак. Если вы заметили, мне даже не сказали спасибо, не пожелали удачи. Никак от слова совсем. Неприятная ситуация тоже — как видите, у меня ситуация за ситуацией. У меня такой период, это всё пройдёт. Я хочу играть, я пошёл на определённые уступки, чтобы играть, но такова жизнь. Я к себе требований не снижаю. Ситуацией недоволен, но всё зависит от меня», — приводит слова Сорокина «РИА Новости Спорт».

Егор Сорокин покинул «Краснодар» в сентябре этого года и присоединился к «Рубину» на правах свободного агента.