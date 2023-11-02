Игрок «Реала» Тчуамени получил травму в первом тайме «эль класико», но не сказал об этом

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени получил стрессовый перелом стопы в первом тайме минувшего матча испанской Примеры с «Барселоной» (1:2), но не сообщил об этом тренерскому штабу, поскольку к тому моменту «сливочные» проигрывали 1:0. Об этом информирует Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за этой травмы французский футболист пропустит от шести до восьми недель.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Текущее трудовое соглашение французского футболиста рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Тчуамени составляет € 90 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.